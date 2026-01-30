海上自衛隊佐世保地方総監部は29日、後輩にパワハラ行為をしたとして、30代の3等海曹を同日付で停職2カ月の懲戒処分にした。総監部によると、3曹は2022年12月〜23年7月ごろ、後輩1人に対し、体をたたいたり、ペットボトルに「クズ」と書いて渡したりした。23年7月に被害者が相談窓口に電話して発覚した。3曹は「安易な気持ちで苦痛を与えたことを深く反省している」と話しているという。