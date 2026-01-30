「水道代が値上がりするって。風呂にためるお湯の量を減らすとか工夫がいるね」。今月に入り、夫婦で話し合ったのは長崎市女の都の会社員、長野仁さん（43）。陸上やバレーボールに励む子ども3人の運動着など大量の洗濯物、マイカーの洗車、夏の子ども用ビニールプール…。日常での節約方法に思いを巡らした。市上下水道局は先月、2029年度から料金を平均12・27％引き上げる方針を示した。長野家の1カ月の支払いは5千円ほど。