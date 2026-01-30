佐賀県みやき町は物価高騰対策として、電子地域通貨「みやきpay」で町民1人につき8千円分のポイントを支給する。ポイントは4月に付与する予定で、使用期限は来年1月末まで。4月から75歳以上や65〜74歳の運転免許証返納者らを対象に、1カ月当たり4千円分のタクシーチケットを支給する事業も実施する。町議会は29日、臨時会を開き、物価高騰対策など4億5886万円を増額する2025年度一般会計補正予算案を可決、衆院選に伴う25年