佐賀県は29日、2023〜24年度に太良町の大浦港で実施した港湾整備工事を巡り、計約469万円の過大支出があったと発表した。このうち、国費と同町負担分の計約234万円を返還する関連予算案を、県議会2月定例会に提案する方針。県によると、工事に使用する船の種類を変更したことに伴い、工事費を積算し直す必要があったが、担当者がその認識を持っていなかったという。国の検査で発覚した。県は「適正な積算を徹底するとともに、