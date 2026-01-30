焼き物の里でひな祭りを楽しむ町歩きイベント「第22回有田雛（ひいな）のやきものまつり」が2月7日、佐賀県有田町中心部で始まる。有田焼などの景品が当たるスタンプラリーや、31の飲食店が提供するまつり期間限定のランチが楽しめる。主催する有田観光協会は3月8日までの期間中、計約3万人の来場を見込んでいる。初の試みになるのが有田焼のカラフルな陶片を使った「有田ひいなのワークショップ」。ミニボード作りは2月21〜23
