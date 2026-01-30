大分市の一般道で2021年に時速194キロの車を運転して死亡事故を起こし、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の罪に問われた被告に過失致死罪を適用した福岡高裁判決を受け、被害者の遺族は29日、上告を求めるためにオンラインで集めた7万筆超の署名を福岡高検に提出した。