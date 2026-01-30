西日本シティ銀行職員組合（福岡市博多区）の柳瀬研人中央執行委員長が28日、福岡市・天神の西日本新聞社を訪れ、心身障がい児（者）療育訓練施設やすらぎ荘（筑前町）の寺崎一雄理事長に支援金13万700円を贈った。同組合は今回で40回目となる募金を続け、総額728万9767円となった。