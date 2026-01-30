立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」の野田佳彦、斉藤鉄夫の両共同代表が29日、衆院選公示後初めて福岡県に入り街頭に立った。結党直後で知名度が不足していることを念頭に、野田氏は「まだ生まれたばかりだが、急成長していく政党だ。福岡からうねりをつくっていこう」と支持を訴えた。