衆議院議員選挙、徳島１区と２区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。■徳島１区：徳島市、小松島市、阿南市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、徳島１区では自民・仁木さんが優位に立っています。徳島１区には４人が立候補していて、自民・前職の仁木博文さんが先行して、自民支持層の６割以上を固めています