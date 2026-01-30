バスケットボールのBリーグは29日、今秋スタートの新1部「Bリーグ・プレミア」に向けた新人ドラフトを東京都内で初めて実施し、SR渋谷が1巡目1位で、全米大学体育協会（NCAA）1部・北コロラド大の201センチのフォワード山崎一渉を指名した。九州出身では赤間賢人（東海大）が全体2位で茨城から指名された。元日本代表の比江島慎（宇都宮）と同じミニバスケットクラブの古賀ブレイス（福岡県古賀市）出身で、外角シュートが得意