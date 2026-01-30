衆議院議員選挙、和歌山１区と２区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。■和歌山１区：和歌山市、紀の川市、岩出市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、和歌山１区では自民・山本さんがリードしています。和歌山１区には７人が立候補していて、自民・前職の山本大地さんが優位に立っています。山本さんは幅広い年齢