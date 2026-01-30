衆議院議員選挙、滋賀１区から３区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。■滋賀１区：大津市、高島市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、滋賀１区では自民・大岡さんがやや先行し、維新・斎藤さんが追う展開です。滋賀１区には４人が立候補していて、自民・前職の大岡敏孝さんが一歩リードしていて、維新・前職の斎