衆議院議員選挙、兵庫７区から１２区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。■兵庫７区：西宮市の一部、芦屋市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫７区では自民・山田さんが一歩リードしていて、中道・岡田さん、維新・三木さんが追う展開です。兵庫７区には５人が立候補していて、自民・前職の山田賢司さんがや