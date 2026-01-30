衆議院議員選挙、大阪６区から１０区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。■大阪６区：大阪市（旭区・鶴見区）・守口市・門真市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪６区では維新・西田さんがやや優位な戦いを進めています。大阪６区には５人が立候補していて、維新・前職の西田薫さんが、維新支持層の６割以上