衆議院議員選挙、大阪１６区から１９区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。■大阪１６区：堺市（堺区・東区・北区）２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１６区では維新・黒田さんがやや先行しています。大阪１６区には４人が立候補していて、維新・前職の黒田征樹さんが一歩リードしています。黒田さんは幅広