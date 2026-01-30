イーロン・マスク氏とスペースXのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は29日、米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXが、人工知能（AI）開発企業xAIとの合併に向け協議していると報じた。年内にも計画されるスペースXの新規株式公開（IPO）を前にした動きという。マスク氏は2025年に交流サイト（SNS）のX（旧ツイッター）をxAIに統合しており、今回の合併協議は、同氏が率いる企業を再