プロ野球・巨人が29日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバーを発表しました。会田有志監督率いる3軍は故障班とともに都城に居を構えます。先発左腕として活躍を期待されている井上温大投手は、去年のシーズンで負傷してから、実戦練習を経ていないため、3軍スタートとなっています。高梨雄平投手も同じく3軍スタートです。股関節の手術でリハビリを続ける吉川尚輝選手も都城でキャンプをスタートさせることになりました。▽巨