NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝65.42（+2.21+3.50%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は続伸。米国のイラン攻撃が近いとの観測が相場を引き続き押し上げた。ロイター通信によると、トランプ米大統領はイランに対する様々な選択肢を検討しており、そのなかの一つとして反政府デモに対する暴力の責任者への攻撃が含まれている。イラン最高指導者ハメネイ師などに対する武力行使であり、政