衆院選候補者のポスター掲示板＝横浜市衆院選での投票の参考にしてもらおうと、子どもの貧困解消に取り組む公益財団法人「あすのば」など六つの民間団体は、子育て政策に関する与野党へのアンケート結果を公表した。いずれも子どもの貧困対策の拡充に賛成する一方、困窮子育て世帯への上乗せ手当については意見が割れた。アンケートは衆院選公示前の1月中旬に10党へ依頼。参政党、日本保守党、チームみらい以外の7党から回答を