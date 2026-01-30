松田龍平主演の新感覚ほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』。本日1月30日（金）放送の第4話に、実力派の名優・濱田岳が登場する。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）のもとへ次々と舞い込むヘンテコな依頼を、奇想天外な方法で解決していく本作。第4話で濱田岳が演じるのは、徳川家康も恐れたと言われるほど勇猛で、歴史に名をは