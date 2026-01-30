STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニア総勢77人が出演するライブ『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』が29日、横浜アリーナでスタート。ACEesの浮所飛貴さん（23）がライブ前に行われた取材会で意気込みを語りました。 『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』は昨年2月に結成されたACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをはじめ、次世代を担うジュニアたちが集うステージ。総勢77人が出演し、7公演で約10万5000人の動員（主催者発表）を予定