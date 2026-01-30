30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万3300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては75.6円安。出来高は1万4303枚だった。 TOPIX先物期近は3554ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比8.70ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53300 -10 14303 日経225min