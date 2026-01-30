プロ野球・巨人の堀田賢慎投手は2019年のドラフト1位で、今年でプロ7年目を迎えます。25年シーズンは1軍で8試合と悔しい結果に終わりましたが、なんとか巻き返しを図りたい、とこのオフには同じチームの大勢投手に弟子入りすることになりました。「去年のシーズン中に大勢さんがストレッチとかトレーニングをしているのを見て、なんでこのタイミングでこのトレーニング、ストレッチをしているのかって疑問に思うことが多くて・・・