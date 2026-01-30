「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２９日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉河津桜賞を制したソルパッサーレ（牝、四位）はチューリップ賞（３月１日・阪神、芝１６００メートル）へ。２着タイムレスキス（牝、吉村）はデイリー杯クイーンＣ（２月１４日・東京、芝１６００メートル）を予定。２５日の京都で新馬勝ちしたピクシーナイトの半弟ペイジ