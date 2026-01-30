5年ぶりに古巣復帰した日本ハムの西川が「イケオジ」を目指す。沖縄県名護市での先乗り自主トレで、フリー打撃などを実施。28日に合流したばかりで、ほぼ初対面の若手らと汗を流し「もう34歳になる年なんでね。皆さんが知っている西川遥輝ではないかもしれないですけど、“イケオジ”の一歩目としてやっていけたら」。冗談交じりに語ったイケオジとはイケてるおやじの略語で「新しい自分を見つけたい」と見据えた。