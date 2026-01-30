「新馬戦」（３１日、京都）じっくりと乗り込まれたバリオス（牡３歳、父キタサンブラック、栗東・武幸）が土曜京都５Ｒ（芝２０００メートル）に高杉とのコンビでスタンバイ。栗東ＣＷでの最終追いでは６Ｆ８５秒８−３８秒６−１１秒６を馬なりでマークし、武幸師は「仕上がりはいいです。気性も素直で乗りやすいですね」と好勝負を期待させる口ぶりだ。２２年南部杯２着など交流重賞を盛り上げたヘリオスを半兄に持つが「