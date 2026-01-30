侍ジャパン前監督で、野球殿堂入りした日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝64）による連載「自然からのたより」は、年明けに訪れた北海道苫小牧市のノーザンホースパークで対面した名牝ウインドインハーヘアについて。名馬ディープインパクトの母として知られ、馬齢35歳、人間なら100歳を超える長寿だ。長く生きることで、できることが広がって道が開けていく。そのために体を大切にと、澄んだ瞳が訴えて