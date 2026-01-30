「シルクロードＳ・Ｇ３」（２月１日、京都）最高のパートナーとともに、もう一度−。川又賢治騎手（２８）＝栗東・吉村＝とエイシンフェンサーのコンビが、ダンスディレクター（１６〜１７年）以来となるシルクロードＳ連覇へ意欲をみなぎらせている。昨年Ｖから１年、勝ち星こそないが、高松宮記念５着が示すようにスプリント能力の高い馬。近２走も連続５着と上位争いを演じており、６歳牝馬でも衰えた印象はない。「休み