「新馬戦」（３１日、東京）土曜東京５Ｒ（芝１８００メートル）に出走するドナディクオーレ（牝３歳、父ブリックスアンドモルタル、美浦・上原佑）は、伯母にＧ１・７勝馬ジェンティルドンナがいる魅力ある血統。追い切りで速い時計は出していないものの、ここまで十分に乗り込んでじっくりと仕上げてきた。會田助手は「小柄で手先が軽い感じなので芝で下ろします。調教も水準くらいには動けるようになりました」と説明する