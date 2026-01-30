1月29日、「FRIDAY」が、ゆうちゃみこと古川優奈の手つなぎデートを報じた。毎日のようにバラエティ番組やCMで目にする彼女のお相手は、3年ほど前にも交際を報道され、その後、破局が伝えられていた格闘家の玖村将史だった。まさかの“元サヤ”ということになる。「最初に交際が報じられたのは、2022年11月。報道直後、ゆうちゃみさんは『K-1の応援公式ギャルをしていて、逆ナンしました』と交際を認め、玖村さんの試合会場で彼