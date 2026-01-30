次のヘアスタイルはどうしよう？ そんな人は「ひし形シルエット」に注目してみて。トップに自然なボリュームを出しつつ首元をすっきり見せられるため、年齢を重ねた髪にもなじみやすいスタイルです。レイヤーや外ハネを効かせることで、頑張りすぎない今っぽさもプラス。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすいひし形シルエットのこなれヘアをご紹介します。 ふんわりレイヤー