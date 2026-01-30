旅行が大好きなはずの娘が「もう2度と旅行に行きたくない」などと泣くので詳しく話を聞いてみたところ、「最終日に帰るとき悲しくなっちゃうから」というなんとも可愛い理由。それに対する兄の解釈が独特だった。独特なのだけれど言い得て妙。いいコンビだなと、側から見ていて思います。