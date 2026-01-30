「会社を辞めてよかった！」と心から思える瞬間は、どんな時だろう。投稿を寄せた20代の男性（東京都／ITエンジニア／年収400万円）は、以前勤めていたIT企業を入社2年目で退職した。理由は「このままでは（自分の）市場価値が上がらない」と感じたことからだ。転職を決意し、退職の2カ月前には会社へ報告を済ませていたという。そんな中、男性にはOJTトレーナーとして業務を教えていた1年目の後輩がいた。「後輩自体はすごくいい