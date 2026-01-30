その業界に長く身を置いていても、耐え難い職場はあるものだ。介護士として働く東京都の40代女性（医療・福祉・介護）は、短期間で退職した職場での経験談を寄せた。「職場の雰囲気が明るくなく、人間関係が非常に悪い状態でした」こう切り出した女性は、約30年間介護士として働いてきたベテランだ。去年の秋ごろ、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）という、バリアフリー設備や安否確認などのサービスが付いた賃貸住宅に入職し