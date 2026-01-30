思わず息をのんでしまう圧倒的なビジュアルを誇る岩瀬洋志（22）が、ドラマ『DREAM STAGE』でK-POPアイドルに初挑戦。すでに楽曲も配信されていて、力強い歌声と華麗なダンスを披露している。実は岩瀬にとって音楽活動は“デビュー当時からの夢”だったという。「家族が音楽好きで、家ではクラシックがよく流れていて、それを聴きながら育ったんです。今でも自分の生活の中には、常に音楽があります。『DREAM STAGE』がクランクイ