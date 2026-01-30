スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」で巨人の新人全選手を紹介する。第１０回は育成４位の河野優作投手（２２）＝愛知学院大＝。躍動で「こうの」の名字を覚えてもらうとともに、同姓の河野博文も獲得した最優秀中継ぎ投手のタイトル獲得もプロでの目標に掲げた。また、母・淑子さんへの感謝の思いや肉体面を含め変化のきっかけとなった大学時代を明かした。「『こうの』なんやけどなぁ」。河野はどこに行っても「