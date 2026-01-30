５年ぶりに古巣・日本ハムに復帰した西川遥輝外野手（３３）が２９日、“イケオジ”として生まれ変わる決意を示した。沖縄・名護での先乗り自主トレに参加し、「（今年４月に）３４歳になるので、皆さんが知っている西川遥輝ではないかもしれないですけど、年齢にあらがって、イケオジの一歩目としてやっていけたら」と、新たな姿を見せる覚悟を口にした。この日は今年初の屋外でのフリー打撃を行うなど調整。キャッチボール相