昨年宝塚歌劇団を退団した元星組トップスター、礼真琴が、放送中のTBS系連続ドラマ「DREAM STAGE」第5話（13日午後10時放送）でテレビドラマに初出演することが29日、分かった。K−POP業界を舞台に、主演中村倫也演じる元天才音楽プロデューサーが、落ちこぼれ練習生7人によるボーイズグループ「NAZE」とともに夢を目指す物語。礼は、NAZEとライバルグループに出演交渉するやり手の音楽番組プロデューサー役を演じる。NAZEの救世主