きのう（2026年1月29日）、道南のせたな町の漁港を出港した4人乗りの漁船と連絡が取れなくなっています。港付近では、この漁船の名前が書かれた木札なども漂着していて、海上保安部が捜索を続けています。連絡が取れなくなっているのは、ひやま漁協所属の「第二十八八重丸」4.9トンです。函館海上保安部によりますと、きのう1月29日午前7時半ごろ、せたな町の鵜泊漁港を出港しましたが、午後1時半ごろ、「乗組員と連絡がとれず、遭