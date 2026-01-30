来月2月4日に開幕を迎える「さっぽろ雪まつり」を前に、大通公園では市民雪像の制作が始まりました。「さっぽろ雪まつり」の市民雪像は、大通会場の2丁目と9丁目に80基制作される予定です。きのうから制作が始まりましたが、25日からの記録的な大雪の影響で、参加者たちは雪かきに追われていました。（参加者）「雪かきからスタートですね。こんなの初めてですよ」（参加者）「雪を払いのける作業に時間がかかってるんですけ