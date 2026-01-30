きょうは冬型の気圧配置が強まり、寒波が襲来します。多くの地域で、寒さの底となり、きのうより気温が下がる予想です。山陰から北の日本海側では雪が降ります。山地だけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。雪に慣れていない地域の方も注意してください。一方で、関東などの太平洋側では、日差しが届き空気の乾燥が進みます。関東地方や四国地方・九州地方などでは、ほとんどの地域で乾燥注意報が発表されています。