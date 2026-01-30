“ホスト界の帝王”こと実業家でタレントのROLAND（ローランド＝33）が29日にインスタグラムのストーリーズを更新。27日に公示された衆院選（2月8日投開票）への投票について持論をつづった。ROLANDは「政治家の皆様!水商売従事者も投票に行く時代になってますよ」と呼びかけた。続けて「ホスト達に社会の基本を教えるのも責任者の仕事だと認識しているので今後もグループのスタッフはしっかり成長させていくつもりです。てこと