【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの保健当局は29日、イスラエルからパレスチナ人15人の遺体が返還されたと発表した。ガザに残っていた最後の人質の遺体が26日にイスラエルに戻ったことを受けた対応。イスラエルとイスラム組織ハマスが合意したガザ和平計画「第1段階」の身柄交換が終了した。身柄交換を仲介した赤十字国際委員会（ICRC）は29日、昨年10月の停戦合意に基づいて実施した活動の完了を報告。ガザで捕らわれ