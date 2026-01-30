元HKT48で女優の田中美久（24）が29日、自身のインスタグラムを更新。青い衣装ショットを投稿した。「PARADEメイキングmiclubへ是非」とつづり、ドレスと水着を組み合わせたような真っ青な衣装を公開。胸元を限界まで大胆に露出したトップスに、青のビキニパンツルックで、さまざまな表情を披露した。ストーリーズでも「いろんな国で話題になってくれたmiclubが登録者最高記録をここにきて！今入っても遅くないですみんな大丈夫