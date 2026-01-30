アメリカのトランプ大統領は29日、ロシアのプーチン大統領が寒波に見舞われているウクライナへの攻撃を1週間停止することに同意したと明らかにしました。トランプ大統領 「私は個人的にプーチン大統領に、キーウなどへの攻撃を1週間控えるよう要請した。彼は同意した」トランプ大統領は29日、攻撃の停止を要請した理由として、ウクライナの首都キーウなどが「記録的な寒波に見舞われている」ことを挙げました。これを受けウクライ