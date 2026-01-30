フリーアナウンサーの谷尻萌（26）が29日までにインスタグラムを更新。制服風のコーディネートを披露した。谷尻アナは「まだ制服いけるかなぁ〜」とコメント。黄色いカーディガンにミニ丈のプリーツスカートを合わせた制服風の衣装姿を公開した。この姿にフォロワーからは「現役に見えますよ」「新妻さんなんだから、JKも敵わない」「人妻には見えない」とコメントが寄せられている。谷尻は24年3月16日、自身のインスタグラムで、