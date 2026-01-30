イギリスのスターマー首相が中国を訪れる中、イギリスの首相官邸は30日以内の中国の滞在について、ビザが免除されることで合意したと発表しました。スターマー首相は29日、北京で習近平国家主席と会談し、経済分野などで協力関係を強化することで一致しました。イギリスの首相の中国訪問は8年ぶりです。イギリススターマー首相「私達は非常に有意義で生産的な会談を行い、具体的な成果を得ました。これは国益にかなうものです。