NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5354.80（+14.60+0.27%） 金４月限は続伸。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性問題やイラン情勢に対する懸念を受けて一代高値を更新した。欧州時間に入ると、上げ一服となった。日中取引では、米政府閉鎖を回避するための歳出法案が協議されるなか、ドル安一服をきっかけに利食い売りが出て上げ一服となった。 MINKABU PRESS