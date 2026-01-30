1971年1月31日にスタートした「新婚さんいらっしゃい！」。放送開始55周年を記念して2026年2月1日（日）の放送では、26年前に出場し今では銀婚さんとなった夫婦と、その娘夫婦である新婚さんが、親子二世代で登場！ ©ABCテレビ まずは銀婚さんが当時、新婚さんとして出演した2000年4月放送の映像を振り返る。出会いのきっかけは、居酒屋へ飲みに来た夫が、アルバイトをしていた妻に一目惚れしたこと。夫が電話番号を