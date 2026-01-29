「リモワ（RIMOWA）」が、「クラシック（CLASSIC）」コレクションの新色「チタニウム」のアイテムを発売する。1月29日から全国の直営店と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同コレクションは、クラシカルなスクエアフォルムが特徴で、ドイツの自社工場で生産したアルミニウムボディにレザーハンドルを組み合わせている。新色は、既存のシルバーやブラックよりも温かみのあるトーンを採用し、サテン仕上げを